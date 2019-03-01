Вашингтон, 1 марта, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Ошибок, которые совершил 44-й президент США Барак Обама, нынешний глава Штатов Дональд Трамп на переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном не допустил, заявила официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс в Twitter.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Припоминая участие США в так называемой ядерной сделке с Ираном, она отметила, что Трамп не стал заключать ни с Ираном, ни с Северной Кореей невыгодных сделок, поскольку для него важна не столько политика, сколько безопасность соотечественников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после переговоров с Кимом Трамп пояснил, что договоренности не вышло, поскольку Вашингтон не может снять все санкции с Пхеньяна, а именно этот потребовал северокорейский лидер в обмен на денуклеаризацию.

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