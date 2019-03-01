Солсбери, Великобритания, 1 марта, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Туристы из России и Китая регулярно обращаются в туристические компании с просьбой организовать им экскурсионные туры в Солсбери по «местам Скрипалей», заявил специалист туристического центра британского Солсбери Стив Шарп.

Bellatrix Солсбери

Он подчеркнул, что со стороны российских и китайских туристов есть спрос на туры в Солсбери. В частности, они желают посмотреть на скамейку, где были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, якобы отравленные боевым отравляющим веществом.

«Это не то, что способно помочь городу, не то, чего бы мы хотели, и это не те вещи, которые мы хотели бы увековечивать», — приводит его слова РИА Новости.

Шарп добавил, что Солсбери является красивым городом и хочет вернуть себе былую репутацию, не связанную со Скрипалями.

Напомним, в марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по заявлениям британских властей, были якобы отравлены боевым веществом «Новичок» российскими спецслужбами. В этом происшествии власти Великобритании обвинили Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Он подчеркнул, что Скрипали якобы не хотят встречаться с представителями российской дипмиссии в Лондоне.