Кемерово, 1 марта, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец побывала на строительной площадке квартала искусств в Кемерове. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Ольга Голодец прибыла в Кузбасс с рабочей поездкой накануне, 28 февраля.

Администрация Кузбасса Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на рабочем совещании в Кузбассе

Напомним, Кемерово стал одним из четырёх городов России, где должны появиться культурно-образовательные и музейные комплексы. В Кузбассе он получил название квартал искусств.

Читайте также: Цивилёв о культурном кластере Кузбасса: «Масштабный проект»

«Кузбасс вошёл в четвёрку тех регионов, где появятся новые центры роста культуры в России. Новая точка роста накладывает на нас совершенно особые обязательства. Это создание мощной инфраструктуры. Так, в Кемерове будут построены театр оперы и балета, филиал Государственного русского музея, три учебных заведения и другие объекты. Это важнейший проект для всей России, потому что новый культурный центр изменит географию нашей культуры, изменит культурную повестку региона», — сказала Голодец во время рабочего совещания с участием губернатора региона Сергея Цивилёва и мэра Кемерово Ильи Середюка.

По словам главы области, строительство квартала искусств в Кузбассе идёт по графику и все работы будут выполнены точно в сроки, к дню празднования 300-летия открытия Кузбасса.

Читайте также: Культурный кластер может стать локомотивом, который потянет весь Кузбасс

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января 2019 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв продемонстрировал президенту России Владимиру Путину компьютерную реконструкцию будущей застройки квартала искусств в сибирском регионе.

В программу развития культурного кластера Кемеровской области входят кварталы искусств в Кемерове и Новокузнецке, 35 домов культуры в разных городах региона. До 2021 года в Кемерове планируют построить филиал ФГБУК «Государственный Русский музей» с культурно-выставочным центром и фондохранилищем, театр оперы и балета, образовательный комплекс с филиалами. На территории будущего «квартала» будет создан кузбасский центр искусств.