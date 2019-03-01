Москва, 1 марта, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Рабочего, проводившего ремонтные работы в лифтовой шахте в жилом доме на востоке Москвы, придавило лифтом, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

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Сообщается, что инцидент произошел в доме № 20 по улице Большая Черкизовская. Спасатели извлекли пострадавшего из лифтовой шахты и доставили его в 36-ю городскую больницу. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля мужчина скончался от сердечного приступа в лифте больницы Малгобека в Дагестане. Сообщается, что в тот момент, когда больного мужчину пытались поднять на лифте в больнице, произошла аварийная остановка подъемного устройства. Из-за долгого устранения аварийной остановки мужчина скончался.