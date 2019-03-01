Лима, 1 марта, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Правительство Перу ввело чрезвычайное положение в провинциях Арекипа и Уануко из-за проливных дождей, сообщает газета El Peruano.

Philippe Semanaz Дождь

Сообщается, что в результате проливных дождей уже погиб 51 человек. В связи со стихийными бедствиями, вызванными дождями, правительство Перу объявило о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней в ряде районов провинций Арекипа и Уануко.

Региональным властям также предписывается сотрудничать с Национальным институтом гражданской обороны, чтобы снизить риски от стихийных бедствий. Ранее режим ЧП вводился на юго-востоке страны из-за проливных дождей.