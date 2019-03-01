ИА Красная Весна Пётр Порошенко

Киев, 1 марта, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Очередная скандальная выходка украинского президента Петра Порошнко попала на видео.

На кадрах видно, как Порошенко, проходя мимо толпы людей, хватает мужчину за нос и с улыбкой удаляется. Очевидно, что мужчина, мягко говоря, не доволен.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Порошенко в Запорожье «случайно» сорвал шапку с девушки. Ранее, в январе, он выбил телефон из рук у человека на «встрече с народом» в Киеве.

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