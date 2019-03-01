Вашингтон, 1 марта, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в 2018 году дал указания главе аппарата Белого дома дать доступ к секретной информации своему зятю и советнику Джареду Кушнеру, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Max Goldberg Джаред Кушнер с семьёй Трампов. 2016

Собеседники газеты заявили, что это решение американского президента вызывало беспокойство у ряда высокопоставленных работников Белого дома. Отмечается, что указания Трамп дал, несмотря на протесты сотрудников разведки и юристов. Газета подчеркивает, что экс-глава аппарата администрации президента США Джон Келли тогда подготовил служебную записку, в которой указал, что Трамп лично приказал выдать доступ к секретным данным Кушнеру.

Ранее, в январе, американский телеканал NBC сообщил, что сотрудники ЦРУ дважды отказали Джареду Кушнеру в доступе к сведениям, представляющим собой государственную тайну. Представители американских спецслужб мотивировали это тем, что Кушнер может попасть под влияние представителей иностранных государств.