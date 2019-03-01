Прага, 1 марта, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Закупка сжиженного природного газа (СПГ) из США обойдется Чехии на 30% дороже, чем голубое топливо, закупленное в России, заявил чешский президент Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.

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По его словам, покупка СПГ в США увеличит расходы республики на 30% на покупку газа, который в настоящее время закупается в России. Он подчеркнул, что в связи с этим строительство газопровода «Северный поток — 2» больше соответствует экономическим интересам Чехии, нежели покупка американского СПГ. Земан добавил, что разделяет позицию Германии по «Северному потоку — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля немецкий министр экономики и энергетики Петер Альмайер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» поможет стабилизировать поставки в Европу в связи с растущими потребностями Западной Европы в голубом топливе.