Кито, 1 марта, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Власти Эквадора продлили режим чрезвычайного положения для решения ситуации с мигрантами из Венесуэлы, сообщает пресс-служба МИД страны на своей странице в Twitter.

Эквадорская полиция

Сообщается, что режим ЧП продлен на март в провинциях Карчи, Пичина и Оро. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что его страна принимает около шести тысяч мигрантов, якобы бегущих из Венесуэлы от социального и политического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые режим ЧП в Эквадоре был введен в августе 2018 года, затем неоднократно продлевался. Чрезвычайное положение объявлялось в провинциях на границе с Колумбией и Перу. Отмечалось, что нередко присутствие беженцев вызывает столкновения с местными жителями.