Москва, 1 марта, 2019, 03:41 — ИА Регнум. Соединенным Штатам нужен криминальный беспредел на Украине, сопряженный с обнищанием населения, для того чтобы бросить страну на войну с Россией, как заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Украинский нацист

"Он хочет создать внутри милитаризованное нацистское антирусское ядро и создать нищую хаотическую периферию. Причем ядро не должно захватить власть, потому что, если оно ее захватит, это тоже опасно. Ядро должно быть сдержано бардаком, хаосом и криминализацией, которую поощряют (чем хуже, тем лучше), потому что тогда вы будете полностью зависеть от каждого доллара, от каждого евро», — заявил политолог.

Это позволит повысить управляемость ядра украинского государства, которое, как собаку, будут посылать на выполнение поставленных Соединенными Штатами задач. А единственной и ключевой задачей этого ядра является война с Россией.

«Внутри этой схемы гибель Украины необратима. Этот процесс онкологический, он абсолютно смертельный. Возникает вопрос, найдется ли где-то сила, способная вырвать из этого процесса Украину внутри неё… Мы не видим ничего такого», — продолжил эксперт.