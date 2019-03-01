Москва, 1 марта, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Президентские выборы на Украине — это решение вопроса, кто будет грабить страну и в какой карман, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Грабёж по-украински

По словам политолога, сейчас на Украине в связи с выборами президента стоит на повестке дня один ключевой вопрос: кто будет грабить страну и народ из трех основных кандидатов. У нынешнего президента Петра Порошенко в данной ситуации есть преимущество в наличии авторитарного аппарата, который упрощает эту задачу.

«Украинская элита делает выбор сейчас между этими тремя, но основными кандидатами по такому принципу: если Порошенко побеждает, то все достается только ему… дальше грабить будет только он… Тимошенко, есть большие сомнения, что тоже есть кому прийти и превратить это все в унитарный поток грабежа», — заявил Кургинян.

Особая же симпатия у элиты Украины на стороне комика Владимира Зеленского, поскольку он единственный не обладает силовым аппаратом, необходимым для организации одноканальной системы грабежа, даже несмотря на очевидное присутствие олигарха Игоря Коломойского.

«Значит, возникнет многоканальная система воровства, архитектура которой будет решаться в Раде, не у Зеленского, на следующих выборах которые, в связи с этим и готовятся. Отсюда, с моей точки зрения, особая симпатия элиты к фигуре Зеленского», — продолжил эксперт.

Кургинян также добавил, что Порошенко обладает не только инструментами монополизации воровства, но и силовыми зачатками для создания унитарной фашистской бандеровской Украины, которых, однако, пока на этот проект недостаточно. Но сам Порошенко движется в этом направлении.