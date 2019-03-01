Пхеньян, 1 марта, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом США Дональдом Трампом о продолжении встреч для обсуждения отношений между странами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Bwag Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Граффити.

В сообщении говорится, что вторая встреча между лидерами США и КНДР является «хорошим шансом» для развития отношений между странами и углубления взаимного доверия. Отмечается, что Трамп и Ким Чен Ын на саммите договорились провести еще встречу, чтобы продолжить дискуссию по важным вопросам.

Напомним, встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына проходила 27−28 февраля в столице Вьетнама Ханое. Однако по итогам встречи стороны не пришли к какому-либо соглашению.