Хартум, 1 марта, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения в Судане, введенный президентом страны, необходим для стабилизации экономики, заявил суданский первый вице-президент Авад ибн Ауф, сообщает Al Arabiya.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

По его словам, режим ЧП направлен не на прекращение антиправительственных выступлений, а на восстановление экономической стабильности в Судане и на борьбу с контрабандой.

Отмечается, что такое заявление ибн Ауф сделал после критики со стороны США, Великобритании, Норвегии и Канады. Эти страны назвали введение режима ЧП «возвратом к военному режиму». В ответ МИД Судана назвал эти заявления попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент Судана Омар аль-Башир запретил проведение незарегистрированных демонстраций и митингов на улицах страны. Также аль-Башир предоставил полиции более широкие полномочия для разгона подобных демонстраций.