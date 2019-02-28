Нью-Йорк, США, 1 марта, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо является оплотом демократии в Латинской Америке, и Вашингтон будет продвигать его как ключевую фигуру, заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс в Совете Безопасности ООН.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

«Правительство Соединенных Штатов будет и дальше решительно поддерживать правительство Гуайдо и ожидает свободных и справедливых выборов в Венесуэле», — заявил Абрамс.

Американский дипломат добавил, что в Латинской Америке вокруг фигуры Гуайдо идет консолидация «демократии». Поэтому американцы будут продолжать делать всё, чтобы «помочь венесуэльцам».

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Напомним, СБ ООН отклонил американскую резолюцию по Венесуэле: «за» были девять стран, Россия и Китай были «против». Российскую резолюцию также не приняли.

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