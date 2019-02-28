Токио, 1 марта, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По итогам встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына Абэ заявил, что «теперь сам должен встретиться» с лидером КНДР. Отмечается, что Абэ не в первый раз высказывает желание встретиться с Ким Чен Ыном, однако КНДР игнорирует призывы Японии к переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 февраля во вьетнамском Ханое состоялся второй саммит лидеров США и КНДР. По итогам встречи стороны не подписали никакого итогового соглашения. Трамп в разговоре с главами правительств Японии и Южной Кореи пообещал продолжать диалог с КНДР.