Нью-Йорк, США, 1 марта, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Единую резолюцию по Венесуэле Совет Безопасности ООН вряд ли примет, сообщила журналистам британский постпред при ООН Карен Пирс.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Комментируя дебаты очередного заседания СБ ООН по Венесуэле, она невысоко оценила шансы российской и американской резолюций на успех. По ее словам, «надо быть реалистами» и признать, что на оба варианта, скорее всего, будет наложено вето и в итоге члены СБ ООН не договорятся.

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Напомним, в СБ ООН не первый день обсуждается ситуация в Венесуэле. Американцы предложили резолюцию, предусматривающую проведение выборов в Венесуэле (хотя там уже прошли выборы, в результате которых президент Николас Мадуро продлил свои полномочия).

Российская резолюция нацелена на сохранение территориальной целостности Венесуэлы и ее суверенитета. Она предусматривает «механизм Монтевидео» о поэтапном запуске диалога по политическому урегулированию ситуации.

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