Тампа, США, 1 марта, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Жителя американского штата Флорида, опубликовавшего в 2017 году видео, где он тащит на тросе акулу позади скоростной моторной лодки, задержали правоохранительные органы, сообщает Newsweek.

Bernard DUPONT Акула

Сообщается, что Майклу Вензелу предъявили обвинения в двух эпизодах жестокого обращения с животными, а также в нарушении правил комиссии по охране рыбы и дикой природы штата Флорида и незаконном вылове акулы. Однако Вензел проведет в тюрьме всего десять дней, так как он пошел на сделку со следствием. Также ему придется отработать 100 часов на общественных работах, половину из которых он проведет в центре для оказания помощи животным.

В 2017 году Вензел опубликовал видео, на котором видно, как акула, привязанная за хвост, тащится и бьется о волны позади моторной лодки. Видео вызвало широкий общественный резонанс и привело к задержанию автора кадров.