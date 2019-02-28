Брюссель, 1 марта, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Расширение блока НАТО — не провокация против соседних государств, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своем выступлении, которое транслировалось пресс-службой альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, большие государства не имеют права решать за маленькие соседние страны, к какому военно-политическому блоку им примыкать. Столтенберг добавил, что каждая страна имеет право решить, вступать ей в НАТО или нет. В частности, он привел в пример Финляндию, Австрию и Швецию, которые формально сохраняют нейтралитет, но являются партнерами НАТО.

Он подчеркнул, что решение Украины или Грузии вступить в НАТО якобы не является провокацией против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что после решения Соединенных Штатов о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия может быть вынуждена развернуть наступательные вооружение не только против территорий, где могут быть размещены американские ракеты, но и против центров принятия решений о применении оружия против России.