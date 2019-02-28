Нью-Дели, 1 марта, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Воздушное сражение между Пакистаном и Индией вели самолеты американского производства F-16 и российские Су-30МКИ, передает телекомпания NDTV.

g4sp Истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии

Уточняется, что в бою, который произошел 27 февраля, участвовали 24 самолета со стороны Пакистана и восемь — со стороны Индии. Помимо Су-30МКИ и F-16, в нём участвовали четыре истребителя JF-17 Thunder китайско-пакистанского производства и четыре Mirage-3 (производство Франции).

Со стороны Индии, помимо четырех Су-30МКИ, было задействовано два МиГ-21 и два Mirage 2000. Индийские самолеты противодействовали ВВС Пакистана, которые стремились нанести точечные удары по той части Кашмира, которая контролируется Нью-Дели.

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Напомним, 27 февраля индо-пакистанский конфликт вылился в массовое воздушное сражение. Ранее в плен пакистанцам попал индийский летчик Абхинандан Вартхаман, самолет которого был сбит пакистанской ракетой AMRAAM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля пакистанский премьер-министр Имран Хан пообещал освободить попавшего в плен пилота.

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