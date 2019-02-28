Лондон, 1 марта, 2019, 01:23 — ИА Регнум. На аукционе Sotheby's были проданы несколько работ художника Марка Шагала на общую сумму в 6,15 млн фунтов стерлингов (около $8,2 млн), сообщает пресс-служба аукционного дома.

Юдель Пэн. Портрет Марка Шагала. 1914

Самый дорогой лот — картина «Художник на празднике» — ушла с молотка за 1,75 млн фунтов стерлингов. Также были проданы картины «Ваза с розами» и «Невеста». На торги также выставлялись гуаши и графика Марка Шагала. Была продана и подборка литографий «Дафнис и Хлоя» за сумму в 735 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля на аукционе Sotheby's была продана картина художника Клода Моне «Дворец дожей» за 27,5 млн фунтов стерлингов. Покупатель пожелал остаться неизвестным.