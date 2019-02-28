Салехард, 1 марта, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Проверка торговых точек на территории Салехарда выявила наличие контрафактной продукции, сообщили в пресс-службе Уральской таможни.

Нарушения обнаружены в одном из магазинов Салехарда: изъято 383 чехлов для мобильных телефонов Apple. Комментируя случившееся, глава Салехардского таможенного поста Ольга Окунева отметила:

«Использование чужого логотипа без соответствующего разрешения влечет за собой административную и уголовную ответственность».

Напомним, в середине февраля в городе Нижневартовске (Югра) таможенники изъяли у владельца торговой точки контрафактную одежду известных фирм Boss, Armani, Calvin Klein, Tоmmу Hilfiger, Lacoste, Gucci, Philipp Plein в количестве более 120 единиц.