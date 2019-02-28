Пекин, 1 марта, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Компания Tencent из Китая присоединилась к гонке по созданию облачных игровых сервисов (все вычисления, необходимые для запуска видеоигры, производятся на удаленном сервере), в которой уже участвуют Microsoft, Google, Sony, Electronic Arts и Amazon. Об этом 28 февраля сообщил портал Abacus.

そらみみ Талисманы Tencent

Она анонсировала свой сервис на выставке Mobile World Congress в Барселоне, которая закончила свою работу 28 февраля 2019 года. Проект получил название Tencent Instant Play (TIP) — это облачная игровая платформа для PC и мобильных устройств, работающих под управлением Android. Компания намерена полноценно представить TIP на предстоящей выставке Game Developers Conference, которая пройдет в период с 18 по 22 марта в Сан-Франциско (США).

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Напомним, 10 января 2019 года стало известно, что компания Amazon разрабатывает собственный игровой облачный сервис. 1 февраля 2019 года Финансовый директор компании Sony Хироки Тотоки заявил: не стоит ожидать того, что в ближайшем будущем облачные игровые сервисы заменят консоли. По его мнению, об этом можно будет говорить не ранее, чем через пять лет.