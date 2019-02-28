Касли, Челябинская область, 1 марта, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Загрязнения ручья Карагай-Тамак в апреле 2018 года выявлено в деятельности ООО «Водоканал», сообщили в прокуратуре Челябинской области.

dubrovka.911 Загрязнение

Нарушение выявлено Каслинской городской прокуратурой. Загрязнения «Водоканала», который осуществляет водоотведение в городе Касли (Челябинская область), зафиксированы с 1 апреля 2018 г. — по настоящее время.

К тому же коммунальщики не подавали заявку о постановке на госучет объектов, загрязняющих воду. В результате в отношении «Водоканала» возбуждены административные дела.

Напомним, Касли — не первый город на Южном Урале, на территории которого коммунальщики сбрасывали грязную воду в водный объект. Так, в конце 2018 года в региональное минэкологии поступала информация о подобном нарушении на озере Тургояк в Миассе. Такая же проблема коснулась и город Куса.