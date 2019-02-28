Лос-Анджелес, США, 1 марта, 2019, 00:23 — ИА Регнум. Люк Пэрри, хорошо известный зрителям по ролям в сериалах «Беверли Хиллз, 90 210» и «Ривердэйл» попал в больницу. По имеющейся информации, причиной его госпитализации стал инсульт. Об этом 28 февраля сообщила газета Usa Today.

Gage Skidmore Люк Пэрри

https://www.instagram.com/p/BubsonSB5ks/

Стоит отметить, что менеджер актера в интервью журналистам сообщил, что Пэрри попал в больницу, но не стал подтверждать причину госпитализации. Сотрудник пожарного департамента Лос-Анджелеса Брайан Хамфри сказал, что в 9:39 по тихоокеанскому времени поступил звонок из округа Шерман-Окс (район в долине Сан-Фернандо Лос-Анджелеса, штат Калифорния), в аудиозаписи этого звонка называется артериальное давление пациента и звучит слово «Инсульт». Однако Хамфри не смог сообщить имя больного.

Коллеги Пэрри по сериалу «Беверли Хиллз, 90 210» в соцсетях прокомментировали случившееся. В частности, Шеннен Доэрти выложила на своей странице в Instagram их совместное с Пэрри фото и написала: «Мой друг. Держу тебя крепко и даю тебе мои силы. Ты справишься».

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Напомним, днём ранее, 27 февраля 2019 года стало известно, что телеканал Fox заказал шесть эпизодов продолжения сериала «Беверли Хиллз, 90 210». Он подтвердил информацию о том, что в нем снимется актерский состав оригинального шоу.