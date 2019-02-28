Киев, 28 февраля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Граждане Украины задолжали за коммунальные услуги уже 62,6 млрд гривен, это более $2,2 млрд. Такие данные приводит сегодня, 28 февраля, Государственная служба статистики Украины.

Гривна монета reg

Согласно отчету статистической службы, на конец января задолженность граждан Украины по газу составляет 29,1 млрд гривен, за отопление и горячую воду — 20 млрд гривен, за холодную воду и водоотвод — 3,1 млрд гривен, за электроэнергию — 5,7 млрд гривен.

А также за содержание домов, построек и придомовых территорий — 4,1 млрд гривен, за вывоз бытовых отходов — 600 млн гривен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, украинская экономика рухнула и больше не восстановилась. Только по данным Всемирного банка, уровень бедности на Украине вырос с 15% до 25% и это еще оптимистичные оценки.

Несмотря на это западные страны постоянно заставляют украинские правительство повышать тарифы на ЖКХ, что приводит к валу неплатежей.