Долг граждан Украины по услугам ЖКХ вырос до $2,2 млрд
Киев, 28 февраля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Граждане Украины задолжали за коммунальные услуги уже 62,6 млрд гривен, это более $2,2 млрд. Такие данные приводит сегодня, 28 февраля, Государственная служба статистики Украины.
Согласно отчету статистической службы, на конец января задолженность граждан Украины по газу составляет 29,1 млрд гривен, за отопление и горячую воду — 20 млрд гривен, за холодную воду и водоотвод — 3,1 млрд гривен, за электроэнергию — 5,7 млрд гривен.
А также за содержание домов, построек и придомовых территорий — 4,1 млрд гривен, за вывоз бытовых отходов — 600 млн гривен.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, украинская экономика рухнула и больше не восстановилась. Только по данным Всемирного банка, уровень бедности на Украине вырос с 15% до 25% и это еще оптимистичные оценки.
Несмотря на это западные страны постоянно заставляют украинские правительство повышать тарифы на ЖКХ, что приводит к валу неплатежей.