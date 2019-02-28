Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН на заседании 28 февраля отклонил предложенный Россией проект резолюции по Венесуэле. В ходе голосования документ поддержали Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея, семь стран выступили проголосовали против и ещё четыре воздержались.

Здание ООН

В предложенном Москвой проекте содержался призыв к скорейшему началу политического диалога между властями и оппозицией Венесуэлы при посредничестве стран региона с целью выработки соглашения по урегулированию кризиса в республике.

Чуть ранее в ходе заседания Совет Безопасности также отклонил предложенный США проект резолюции, в котором предлагалось провести в Венесуэле новые президентские выборы. За документ проголосовали девять стран, против выступили Россия, Китай и Южно-Африканская Республика, ещё три страны воздержались.