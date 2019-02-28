Взрыв в центре Мосула: Двое погибших, 24 раненых
Мосул, Ирак, 28 февраля, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Число жертв теракта в центре иракского Мосула достигло двух человек, 24 человека получили ранения, 28 февраля передает агентство Reuters.
(сс) code404
Взрыв
Взрыв автомобильной бомбы произошел вблизи культурного центра, расположенного на территории Университета Мосула.
В осуществлении теракта иракские власти подозревают изгнанное из Мосула «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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