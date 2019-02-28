Вашингтон, 28 февраля, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Американские военные контингенты могут уйти из Афганистана в течение ближайших трёх-пяти лет, сообщает 28 февраля The New York Times.

В Афганистане

По информации издания, о таком сроке идёт речь в соответствии с планом Пентагона, который был предложен на последних мирных переговорах.

Уточняется, что находящийся в Афганистане 14-тысячный военный контингент США может быть сокращен уже в этом году.

Кроме того, издание утверждает, что из Афганистана могут быть выведены также и военные других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, сроки вывода войск США и НАТО из Афганистана остаются центральным вопросом межафганских переговоров по урегулированию вооруженного конфликта.