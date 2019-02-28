Нижний Новгород, 28 февраля, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Пик паводка в Нижегородской области прогнозируется в сроки, близкие к среднемноголетним — со второй-третьей декады марты по первую декаду мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Тимин Евгений Паводок

При наихудшем развитии ситуации в зону подтопления могут попасть 136 населенных пунктов в 35 муниципальных образованиях, около 4 429 тыс. домовладений, где проживают более 36,5 тыс. человек, а также 169 объектов инфраструктуры.

Кроме того, в регионе находятся 824 скотомогильника, 231 из них — сибиреязвенный, в зону подтопления могут попасть пять таких объектов.

«На сегодняшний день в Нижегородской области насчитывается 41 постоянный гидропост. Среди них 13 постов оборудованы автоматическими гидрологическими комплексами для измерения уровней воды в реальном режиме времени», — отметили в ведомстве и добавили, что в период половодья открывается еще один дополнительный пост.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, один из самых сильных паводков за последние несколько десятилетий был в 1994 году, тогда уровень воды в Волге поднялся до рекордной отметки в 72,25 метра, этот рекорд пока еще ни разу не превышался. Тогда даже была прорвана небольшая плотина в Дивеевском районе, а в результате наводнения погибли два человека.