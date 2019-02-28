Вашингтон, 28 февраля, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Администрация США не стала комментировать заявление министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, которое тот сделал в Ханое по итогам встречи президент США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

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Сообщается, что пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что президенту Трампу известно о заявлении властей КНДР по итогам встречи. При это от каких-либо других комментариев этих заявлений, которые отчасти противоречат тому, что говорил Трамп, Сандерс воздержалась.

Напомним, что на пресс-конференции по итогам встречи с Ким Вен Ыном в Ханое Трамп заявил, что между двумя странами есть разногласия, но они касаются не снятия санкций с Северной Кореи, а «другой сферы». Также Трамп отметил, что КНДР хочет снятия всех санкций.

Однако глава МИД КНДР заявил, что речь шла лишь о частичном снятии санкций по линии Совбеза ООН, а также о том, что США требуют от Пхеньяна «ещё одну меру» помимо демонтажа ядерного реактора в Йонбене.