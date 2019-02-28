Анкоридж, США, 28 февраля, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выступил во время остановки на военно-морской базе на Аляске по пути из Ханоя в Вашингтон, 28 февраля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Выступление Трампа напрямую не касалось провала переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако Трамп счел необходимым предостеречь «врагов США».

«Америка не стремится к конфликту, но если мы будем вынуждены защищаться, мы будем сражаться, и мы победим», — заявил Трамп.

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