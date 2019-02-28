Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Постоянные члены Совета Безопасности ООН России и Китай наложили вето на предложенный США проект резолюции по Венесуэле. Голосование по документу состоялось 28 февраля на заседании СБ ООН в Нью-Йорке.

Мао и Сталин, 1951

В подготовленном Соединёнными Штатами проекте резолюции содержался призыв о проведении в Венесуэле новых президентских выборов под международным наблюдением.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что российская сторона не поддержит данный документ, и охарактеризовала его как «смесь демагогии, обвинительных штампов и ультимативных требований».

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что принятие резолюции стало бы первым в истории случаем отстранения от должности легитимного главы государства.

Москва внесла на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции с призывом к незамедлительному запуску диалога между властями и оппозицией Венесуэлы при посредничестве стран региона.