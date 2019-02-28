Ханой, 28 февраля, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо прокомментировал провал переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое, 28 февраля передает агентство Associated Press.

Twitter.com/whitehouse Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Ханой

По словам Ли Ён Хо, Северная Корея была готова сделать многое для денуклеаризации, и Вашингтон «упустил возможность», которая «может больше не повториться».

Министр иностранных дел КНДР отметил, что северокорейская сторона не настаивала на полной отмене санкций, как заявил президент Соединенных Штатов.

Читайте также: Трамп объяснил провал переговоров с Ким Чен Ыном