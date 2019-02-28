Трамп «упустил возможность, которая больше не повторится» — МИД КНДР
Ханой, 28 февраля, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо прокомментировал провал переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое, 28 февраля передает агентство Associated Press.
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Ханой
По словам Ли Ён Хо, Северная Корея была готова сделать многое для денуклеаризации, и Вашингтон «упустил возможность», которая «может больше не повториться».
Министр иностранных дел КНДР отметил, что северокорейская сторона не настаивала на полной отмене санкций, как заявил президент Соединенных Штатов.
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