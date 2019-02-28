Пекин, 28 февраля, 2019, 23:24 — ИА Регнум. В Китае выражают надежду, что КНДР и США, несмотря на досрочное и безрезультатное завершение встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое, продолжат диалог и не вернутся к конфронтации, сообщает 28 февраля Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Лу Кана.

Roman Harak КНДР и КНР

Дипломат подчеркнул, что за прошедший год на Корейском полуострове достигнуты важные позитивные перемены. «Такой результат дался нелегко, и им нужно дорожить», — отметил Лу Кан, сделав акцент на том, что диалог и консультации — единственный способ решения всех спорных вопросов.

Со своей стороны официальный представитель МИД пообещал, что Китай и впредь продолжит играть в событиях на полуострове конструктивную роль.