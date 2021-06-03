Душанбе, 22 февраля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. В 2017 году значительно вырос внешний товарооборот Таджикистана с семью странами СНГ, сообщает 22 февраля Avesta со ссылкой на данные агентства по статистике республики.

Товарооборот с Киргизией увеличился на 90,1%, с Узбекистаном — на 82,5%, Украиной — на 35%, с Молдавией — в 2,2 раза.

Однако объем торговли Таджикистана с Азербайджаном сократился на 78,9%, с Туркменией — на 46,2%, Россией — на 9,7%.

Наибольший объем товарооборота приходится на Казахстан — $83,8 млн. В целом товарооборот между Таджикистаном и странами СНГ составил около $2 млрд, что на 6,1% больше, чем в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года внешний товарооборот Таджикистана вырос на 75,6%, до $443 млн. Импорт вырос на 92,5%, до $356,2 млн, а экспорт — на 29%, до $86,8 млн.