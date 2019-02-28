Хмеймим, Сирия, 28 февраля, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Контролирующие зону деэскалации «Идлиб» боевики не прекращают нарушать режим прекращения огня, заявил 28 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

leonardo d'ottavi Руины в Идлибе

За прошедшие сутки из Идлибской зоны были обстреляны населённые пункты в четырёх провинциях Сирии.

В частности, уточнил Сергей Соломатин, за сутки произошли обстрелы «населенных пунктов Махарда провинции Хама, Айн-эль-Кантара, Руасет-Искандер, Айн-эль-Наур и Нахшебба провинции Латакия, Мгарет-Марза и Эззо провинции Идлиб, западной окраины города Алеппо».

О жертвах и раненых сообщений не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник российского Центра сообщил о подготовке автомобильных конвоев для эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».