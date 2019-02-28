Анкоридж, США, 28 февраля, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска установили полный контроль над территорией «халифата» в Сирии. Об этом Трамп заявил сегодня, 28 февраля, в Анкоридже (США, штат Аляска).

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

«Мы установили контроль над территорией «халифата» в Сирии… Раньше это было 90%, 92%, теперь это 100%», — сказал Трамп.

Напомним, что Трамп неоднократно заявлял о том, что террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) побеждена силами США.

Также Трамп заявил о начале вывода американских войск из Сирии, однако такой вывод до сих пор так и не начался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединённых Наций по Сирии Гейр Педерсен заявил, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) побеждено, но в любой момент может возродится.