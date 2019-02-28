Душанбе, 28 февраля, 2019, 23:07 — ИА Регнум. В марте 2019 года жители Таджикистана будут отдыхать 15 дней. Об этом сообщил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов страны Исмоил Файзизода.

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Он пояснил, что 8 марта — День матери — отмечается в пятницу. Последующие суббота и воскресенье (9, 10 марта) — выходные дни. Праздник Навруз отмечается 21 марта. В честь него 22, 23, 24 марта также объявлены выходными днями. Но так как 23 и 24 марта выпадают на субботу и воскресенье, то 25 и 26 марта таджикистанцы не выйдут на работу.

Таким образом выходит, что в первом месяце весны, у таджикистанцев будет 15 дней для отдыха.

Отметим, что в честь праздника Навруз в Душанбе впервые будет проведен праздничный карнавал. В мероприятии, которое состоится 21 марта на центральной столичной площади Дусти, планируется участие около трех тысяч человек.