Санкт-Петербург, 28 февраля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. В Петербурге автомобиль BMW X5 стал участником дорожной аварии вечером 28 февраля. В ней пострадали пять человек, в том числе трое пассажиров маршрутки.

Eli Duke Автомобильная авария

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 20:10 мск у дома 32 по Лесному проспекту в Калининском районе водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным такси, двигавшимся во встречном направлении. После этого маршрутка, откатившись назад, совершила столкновение с автомобилем Toyota.

В результате ДТП водитель и пассажир BMW, а также трое пассажиров маршрутного такси получили травмы средней степени тяжести.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в дорожной полиции.

Напомним, в ночь 24 февраля у дома 55 по Невскому проспекту водитель на автомобиле BMW X6 наехал на группу пешеходов на тротуаре. Погибли на месте мужчина и женщина, три человека были госпитализированы.

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