Пекин, 28 февраля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. В соответствии со специальным положением ЦК КПК об усилении единого централизованного руководства, члены Политбюро предоставили ежегодные отчеты о своей работе ЦК и его генеральному секретарю Си Цзиньпину, сообщает 28 февраля Синьхуа.

Си Циньпин

Партийно-государственный лидер КПК и КНР, ознакомившись с отчетами, призвал соратников по партийному руководству неукоснительно выполнять свои «исторические обязательства перед партией и народом», посвятить себя выполнению общественного долга и служению людям.

Важнейшей частью партийной работы современное руководство КПК считает всемерное продвижение учебы и любви к знаниям, написал Си Цзиньпин в предисловии к сборнику учебных материалов для кадровых работников.