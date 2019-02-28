Берлин, 28 февраля, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Племянник известного российского телеведущего, генерального директора агентства международного информационного агентства «Россия сегодня», заместителя генерального директора ВГТРК Дмитрия Киселева — Сергей Киселев был приговорен германским судом к двум годам и трем месяцам тюрьмы за то, что участвовал в войне в Донбассе на стороне народных республик. Соответствующее решение вынес сегодня, 28 февраля, Высший земельный суд Мюнхена.

Kremlin.ru Дмитрий Киселев

По мнению германских властей, Сергей Киселев, будучи гражданином Германии, прошел воинскую подготовку в Санкт-Петербурге в 2014 году, чтобы принять участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой Народной Республики.

Стоит отметить, что сам Дмитрий Кисилев в интервью в апреле 2016 года сообщил, что его племянник воевал в Донбассе.

«Он с немецким паспортом поехал воевать туда. В Горловке или где-то, он мне показывал фотографии. Я узнал об этом, когда он вернулся оттуда. Воевал с сентября по декабрь. Даже был заместителем командира взвода», — сообщил тогда телеведущий.

Киселев не скрывал своего участия в боевых действиях в Донбассе и еще в 2014 году говорил об этом в интервью агентству ANNA-News.

Однако в 2018 году он был задержан в Болгарии и передан германским властям. В Германии ему предъявили обвинения в подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности Украины. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы.