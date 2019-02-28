Киев, 28 февраля, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс независимой Украины испытывает сильную зависимость от продукции российских предприятий, заявил 28 февраля скандально знаменитый генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканал «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

По словам генпрокурора, не имеющего юридического образования, «…оборонный комплект нуждается в запасных частях из России и бывших стран Варшавского договора».

Такое заявление Луценко сделал на фоне скандал с крупномасштабными хищениями в военно-промышленном комплексе Украины, которому несколько лет по многократно завышенным ценам продавались контрабандные запчасти российского производства.

Скандал разразился в ходе предвыборной кампании и после запрета, введенного президентом Украины Петром Порошенко на любое военно-техническое сотрудничество с Россией и последовавшего рапорта госконцерна «Укроборонпром» о преодолении зависимости от российских запчастей к военной технике.