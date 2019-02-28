Мадрид, 28 февраля, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон и глава испанского правительства Педро Санчес почти одновременно пригрозили блокировкой продления 50-й статьи Лиссабонского договора на случай, если Лондон не озвучит ни «четкой цели», ни «перспективы урегулирования» ситуации с Брекситом. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход из Евросоюза

«Мы поддержим запрос о продлении [срока, обозначенного в 50-й статье] только в том случае, если он будет обоснован новым выбором части британцев», — предупредил Макрон в ходе совместной пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель. Последняя при этом сказала, что «абсолютно согласна» с президентом Франции.

«Продлевать период неопределенности простым переносом крайнего срока — это не альтернатива, которую можно назвать разумной или желательной», — заявил, в свою очередь, Санчес, выступая перед испанским парламентом. Эти слова получили широкий отклик в британских СМИ, отмечает El Mundo.

Двойное предостережение со стороны Макрона и Санчеса прозвучало через день после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем намерении предоставить парламенту возможность проголосовать за вариант с отсутствием соглашения, а также за продление 50-й статьи — если договор, который она намерена заключить по результатам повторных переговоров с Брюсселем, не поспеет вовремя либо будет отвергнут на специальном заседании палаты общин 12 марта.

Увеличение срока, указанного в 50-й статье (изначально планировалось, что Соединенное Королевство покинет ЕС 29 марта), должно быть напрямую запрошено британским правительством и получить единодушное одобрение остальных 27 членов Евросоюза.

«Мы едины в свой точке зрения: соглашение о Брексите не подлежит пересмотру, — подчеркнул Макрон. — Если британцам нужно больше времени, мы сможем рассмотреть запрос о продлении, но только если он будет оправдан наличием нового варианта».

«Испания не станет препятствовать итоговому продлению срока, но должна быть определенная перспектива урегулирования ситуации», — заявил со своей стороны Санчес, добавив, что ЕС не собирается «смягчать» свою позицию насчет «ирландских гарантий», которые пока препятствуют любому новому компромиссу между Лондоном и Брюсселем.

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«Если Соединенному Королевству необходимо больше времени, мы возражать не будем, но сейчас мы, разумеется, ищем способ упорядоченного выхода [Великобритании], — сказала на этот счет Меркель, использовав более примирительный тон, нежели французский лидер. — Мы сожалеем об этом решении, но такова реальность, и мы пытаемся найти хороший вариант».