Вашингтон, 28 февраля, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поделился с главами правительств Японии и Южной Кореи впечатлениями о проведенных в Ханое переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила 28 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

The White House Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

По словам Сары Сандерс, обсуждение этого вопроса проходило по телефону и разговор с каждым из глав государств продолжался от 10 до 15 минут.

Президент США рассказал своим собеседникам о прошедших встречах с Ким Чен Ыном и руководством Вьетнама и пообещал продолжать диалог с КНДР в тесной координации с союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 февраля в Ханое состоялась вторая встреча лидеров КНДР и США, которая не привела к подписанию каких-либо соглашений.