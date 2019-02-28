Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен выступил с первым брифингом для Совета Безопасности, 28 февраля передает агентство Associated Press.

International Peace Institute Гейр Педерсен

Педерсен заверил СБ ООН, что намерен «как можно скорее» созвать конституционный комитет, а также начать диалог для «укрепления доверия» между властями Сирии и оппозицией.

Также Педерсен надеется на возобновление переговоров по мирному урегулированию в Сирии под эгидой ООН.

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