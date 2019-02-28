Киев, 28 февраля, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Исполнительный директор украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что «долг» российского публичного акционерного общества «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража якобы вырос на $200 млн. Заявление Витренко приводит сегодня, 28 февраля, пресс-служба «Нафтогаза».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

По словам Виктренко, «Нафтогаз» добьется взыскания с Газпрома $2,56 млрд, которые украинской компании присудил Стокгольмский арбитраж, а также набежавшие за год проценты в размере почти $200 млн.

Мы заставим Газпром исполнить решение арбитража по транзитному делу и заплатить нам $2,56 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн», — сказал Витренко.

Напомним, что «Нафтогаз» пытается взыскать с Газпрома $2,56 млрд, которые были присуждены украинской компании Стокгольмским арбитражем. Однако российская госкорпорация обжаловала данное решение, но «Нафтогаз» все равно пытается взыскать с Газпрома данную сумму.