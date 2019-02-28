Москва, 1 марта, 2019, 00:08 — ИА Регнум. 1 марта возобновляют свою работы социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», согласно которым впервые покупающие машину граждане и семьи с двумя и более детьми соответственно могут рассчитывать на скидку в размере 10% от стоимости транспортного средства. О возобновлении программ 25 февраля сообщил глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым

«Мы согласовали в правительстве объём бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», — заявил Мантуров в ходе встречи.

Отметим, что указанные программы уже действовали в 2018 году. Помимо скидки в 10% для впервые покупающих автомобили граждан и семей с двумя и более детьми, программы предусматривали также повышенные скидки для жителей Дальнего Востока (вплоть до 25%).

Ранее программы были приостановлены в связи с ростом авторынка более, чем на 12%. Однако в итоге правительство решило вновь выделить бюджетные ассигнования. Общий бюджет указанных программ составит в 2019 году 3 млрд рублей.