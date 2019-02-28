США заверили Румынию, что программа ПРО на ее территории свернута не будет
Весь мир, 19 марта, 2013, 20:01 — ИА Регнум. США не намерены пересматривать программу противоракетной обороны (ПРО) в части размещения ее элементов на территории Румынии. Как сообщило 19 марта румынское государственное информационное агентство Agerpres, такие заверения получил президент Румынии
Как сообщил пресс-секретарь президента Румынии Богдан Опря, разговор Бэсеску с Байденом состоялся на церемонии инаугурации понтифика Франциска в Ватикане. "Вице-президент Джо Байден подтвердил ещё раз, что программа ПРО в Румынии ни в коем случае не пострадает ввиду новых решений, принятых Вашингтоном, и что программа будет продолжена в том виде, как было обсуждено с румынскими властями. Кроме того, президент Траян Бэсеску получил аналогичные гарантии от государственного секретаря США
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце минувшей недели Вашингтон объявил, что откажется от последней фазы программы европейской ПРО. Освободившиеся деньги США планируют направить на усиление воздушной обороны на западном побережье США в связи с растущей угрозой со стороны Северной Кореи. На Аляске, в частности, планируется разместить 14 дополнительных перехватчиков наземного базирования. В то же время, глава