Весь мир, 19 марта, 2013, 20:01 — ИА Регнум. США не намерены пересматривать программу противоракетной обороны (ПРО) в части размещения ее элементов на территории Румынии. Как сообщило 19 марта румынское государственное информационное агентство Agerpres, такие заверения получил президент Румынии Траян Бэсеску от вице-президента США Джо Байдена .

Как сообщил пресс-секретарь президента Румынии Богдан Опря, разговор Бэсеску с Байденом состоялся на церемонии инаугурации понтифика Франциска в Ватикане. "Вице-президент Джо Байден подтвердил ещё раз, что программа ПРО в Румынии ни в коем случае не пострадает ввиду новых решений, принятых Вашингтоном, и что программа будет продолжена в том виде, как было обсуждено с румынскими властями. Кроме того, президент Траян Бэсеску получил аналогичные гарантии от государственного секретаря США Джона Керри в ходе телефонного разговора в прошлую пятницу", - сообщил Опря.