Киев, 28 февраля, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы. Об этом вечером 28 февраля сообщает местный портал «Думская».

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет авиакомпании Turkish Airlines

Информация о приземлении авиалайнера в Одессе подтверждается также данными онлайн-ресурса Flightradar24.

По сведениям одесского издания, экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку из-за низкого давления масла в системе. Сообщается, что «Боинг» успешно приземлился и на данный момент находится на стоянке аэропорта, где специалисты проводят осмотр систем и агрегатов самолёта.

На борту воздушного судна находятся 122 пассажира.