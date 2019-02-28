Нью-Дели, 28 февраля, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонных переговоров поблагодарил президента России Владимира Путина за твёрдую поддержку борьбы Индии с трансграничным терроризмом, сообщается 28 февраля в коммюнике, опубликованном индийским правительством.

Kremlin.ru Наренда Моди

В тексте указано, что глава индийского правительства выразил приверженность своей страны двухстороннему сотрудничеству с РФ в борьбе с терроризмом и назвал эту борьбу основой «привилегированного стратегического партнерства».

«Премьер-министр Индии поблагодарил президента Владимира Путина за твердую поддержку со стороны России в отношении усилий Индии по борьбе с трансграничным терроризмом», — сообщается в коммюнике.

Стоит отметить, что этот телефонный разговор состоялся на фоне эскалации индо-пакистанского конфликта, поводом для которой стал теракт в Кашмире, жертвами которого стали не менее 40 индийских силовиков.